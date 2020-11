Addio ad Andrea Michielan, morto a 21 anni

Si è spento a 21 anni Andrea Michielan, morto in casa in seguito ad un malore improvviso. È successo mercoledì, verso l'ora di cena, nell'abitazione in cui Andrea viveva con la famiglia, a Rio San Martino di Scorzè. Il ragazzo - come riportano i quotidiani locali - era in bagno quando si sarebbe improvvisamente accasciato a terra per un arresto cardiaco. I genitori e la sorella sono subito andati in suo soccorso e nel frattempo hanno allertato il 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, non c'è stato nulla da fare.

Pochi giorni prima Andrea era stato sottoposto un intervento cardiaco per un disturbo da cui era affetto, apparentemente l'operazione era andata bene e il 21enne era stato dimesso regolarmente. Per la famiglia e per tutto il paese è un grande dolore. Andrea era conosciuto come un ragazzo generoso, impegnato e virtuoso nello studio. Era iscritto all'università Ca' Foscari nella facoltà di informatica. Lascia il padre Giovanni, la madre Luigina 52, le sorelle Chiara e Irene. La data dei funerali non è ancora stata fissata.