Esce in kayak con gli amici e annega: morto un 55enne di Meolo

Un 55enne di Meolo, domiciliato da alcuni mesi a San Candido (Bolzano) per motivi di lavoro, è morto annegato nella serata di ieri. L'uomo è stato sbalzato fuori dal suo kayak mentre stava effettuando una discesa del fiume Aurino, in località Caminata di Tures. I tentativi di salvarlo sono stati vani.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, verso le 20 sarebbe partito insieme a una comitiva di amici da Gisse, località del Comune di Valle Aurina, per navigare con il proprio natante lungo il corso d'acqua. A causa delle forti correnti, avrebbe perso il controllo dell'imbarcazione e una volta finito in acqua è stato trascinato nei vortici del fiume. Nonostante i tentativi dei compagni di recuperarlo con l'aiuto di alcune corde in loro possesso, l'uomo è annegato.

Una volta recuperato il corpo attorno alle 22, il medico d'urgenza intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria di Molini di Tures, a disposizione dell'autorità giudiziaria.