Noale piange la morte di Antonio Nassuato

Si è spento oggi a 82 anni Antonio Nassuato, per tutti Toni, promotore di iniziative e volto molto noto a Noale. Si trovava ricoverato all'ospedale di Mirano a causa del covid, che ne ha causato un peggioramento dello stato di salute. Il suo nome è legato in particolar modo al premio "Tonino Nassuato" aperto ai ragazzi licenziati con il massimo dei voti alle scuole medie e intitolato al figlio Tonino, morto di malattia nel 1989, all'età di 18 anni.

Qualche giorno fa, come spiegato su facebook dalla nipote Valeria, si trovava in isolamento nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) di Mirano, prima di essere trasferito giovedì in Medicina a Dolo. Le condizioni erano sotto controllo, poi un infarto avrebbe comportato un peggioramento del suo quadro clinico, che lo ha portato alla morte.

Tanti lo hanno voluto ricordare, anche a mezzo social. «Toni sei stato un amico sincero. - lo ricorda su facebook il presidente della Pro Loco di Noale Enrico Scotton - Una persona speciale. Un uomo buono. Un signore che anche di fronte alle situazioni più difficili della vita non ha mai perso la speranza. Quando tutto pareva crollare arrivavi tu con il tuo ottimismo e tutto prendeva una piega diversa. Sei stato anima di tante iniziative, generoso in molte occasioni. Hai trasformato un dolore immenso in un’occasione di crescita per generazioni di giovani»