West Nile, morto un anziano di Fossalta di Piave

È morto nella giornata di martedì un uomo di 83 anni, residente a Fossalta di Piave, che era stato ricoverato all'ospedale di San Donà dopo aver contratto il virus West Nile. L'anziano era arrivato all'ospedale alcuni giorni prima con i tipici sintomi dell'infezione, tra cui febbre. Sembra che soffrisse già di varie patologie, collegate anche all'età avanzata. Probabilmente il virus derivante dalla puntura di zanzara ha peggiorato la situazione: le sue condizioni di salute sono precipitate velocemente, è stato trasferito in rianimazione ma i tentativi di salvarlo sono stati vani.

È il secondo caso mortale di West Nile in provincia di Venezia, dopo quello di un'anziana di Mira deceduta all'ospedale di Dolo a fine luglio. In questi mesi il virus sta circolando sensibilmente di più rispetto ai due anni precedenti, anche se nella nostra zona il numero di persone che necessitano di assistenza ospedaliera resta limitato. Si tratta di pazienti che accedono in ospedale con un malessere diffuso e sintomi simili a quelli di una forte influenza, in certi casi abbinati a fenomeni neurologici. In generale il virus porta a sintomi solo nel 20% delle persone che lo contraggono, mentre nell'1-2% si sviluppa in forme più gravi, di tipo neuroinvasivo.

È bene ricordare che, per arginare la diffusione del virus, è necessario contenere il numero di zanzare in circolazione. Oltre all'azione degli enti pubblici, che nel periodo estivo attuano una serie di interventi di disinfestazione, le aziende sanitarie invitano anche i proprietari privati a fare la propria parte. In breve: non abbandonare oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l'acqua piovana, svuotare giornalmente qualsiasi contenitore con presenza d'acqua, coprire ermeticamente bidoni e cisterne. È importante, infatti, eliminare tutte le fonti di acqua stagnante.