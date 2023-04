Si è spento Arrigo, ex titolare della trattoria "da Bettio" di Cazzago

Ha tirato giù la serranda per l’ultima volta. Arrigo Bettio, titolare del bar trattoria di via Provinciale Nord a Cazzago, si è spento questa notte a 68 anni. Stava combattendo da tempo contro un linfoma: dopo una piccola pausa, la forma tumorale si è ripresentata in modo quanto mai aggressivo.

Bettio ha affrontato la malattia a viso aperto, potendo contare da una parte sull’incrollabile sostegno della propria famiglia, la moglie Gabriella, per una vita accanto a lui dietro al bancone dello storico locale, con i figli Alberto e Laura, e dall’altra sulla professionalità e sull’umanità del personale dell’unità di Ematologia dell’ospedale di Padova. Fino a questa notte, quando il suo fisico ha detto che poteva bastare.

In quasi mezzo secolo, Arrigo ha preparato e servito migliaia e migliaia di pranzi e caffè nel suo locale, aperto 64 anni fa. E adesso dietro a quel bancone c’è inevitabilmente il vuoto lasciato da un oste dall’animo buono e con la battuta sempre pronta, specializzato nell’arte dello sdrammatizzare.

Appassionato di motori, con un amore particolare per le Vespe, alla fine degli anni ‘70 aveva lasciato il lavoro da meccanico per prendere il testimone del locale dal padre Achille, che nel 1959 aveva dato vita a quella che all’epoca era una fiaschetteria. In seguito c’è stata la trasformazione: prima in negozio di alimentari e poi definitivamente nel bar trattoria con cucina tradizionale. L’attività è rimasta aperta fino a pochi mesi fa. Fino a quando la malattia non ha fatto il suo inesorabile corso.

Adesso la famiglia, gli amici e tutte le persone che l’hanno incrociato dietro al bancone si stringono nel suo ricordo. L’ultimo saluto ad Arrigo verrà dato nel primo pomeriggio dell’11 aprile, alle 15, nella chiesa San Martino di Cazzago.