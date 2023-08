Si è tolto la vita in casa il broker di Vigonovo indagato per truffe

È stato trovato morto in casa Enrico Rigato, ex broker finanziario di Vigonovo. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione la mattina del 31 agosto assieme ai vigili del fuoco per accertare l'accaduto. Dai primi elementi raccolti, l'uomo si sarebbe suicidato.

Rigato era indagato per una serie di presunte truffe ai danni di vari risparmiatori, a cui avrebbe sottratto somme per un totale di milioni di euro. Decine di persone della zona gli avevano affidato i propri risparmi con l'accordo di investirli. Poi, quando erano iniziati i primi sospetti, nel marzo del 2022, era sparito. Successivamente era ricomparso nella propria abitazione di Vigonovo, dove aveva anche subito minacce dai clienti truffati.

Molte di queste persone si erano rivolte a lui perché lo conoscevano e si fidavano, altre tramite il passaparola. Il broker presentava loro dei rendiconti periodici con le cifre guadagnate, che rassicuravano gli investitori ma che erano tutte sulla carta. La "bolla" è scoppiata, forse, anche per la situazione di instabilità finanziaria internazionale causata dalla guerra: diversi risparmiatori, intimoriti per una possibile crisi economica, avevano chiesto di riavere i soldi investiti e a quel punto il broker non sarebbe più stato in grado di coprire i buchi. Alcuni gli avevano affidato centinaia di migliaia di euro, spesso denaro in nero.