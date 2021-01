Un uomo trovato morto nel suo camion a Verona

È morto per cause naturali l'autotrasportatore che questa mattina, 8 gennaio, è stato trovato senza vita nella cabina di un camion parcheggiato in via Antonio Pacinotti, a Verona. È un uomo di 35 anni di origini moldave, residente a Venezia insieme alla famiglia.

Era da ieri sera che la ditta per cui lavorava provava a contattarlo, senza ottenere risposta. Grazie ai dispositivi di tracciamento presenti a bordo, il camion è stato localizzato in Zai a Verona. Avvisata la polizia locale, una pattuglia è intervenuta, ha individuato il mezzo e al suo interno ha trovato l'uomo privo di coscienza.

Sono stati chiamati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma una volta aperto il camion è stato possibile solamente accertare il decesso del 35enne. Decesso che, per il medico, dovrebbe essere avvenuto almeno tre ore prima del ritrovamento.

La salma è stata trasportata alle celle mortuarie scaligere, mentre gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti gli accertamenti sugli orari di guida, risultati regolari.