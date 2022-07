Morto a terra in campo Sant'Angelo

Le Volanti della polizia di Venezia sono accorse in campo Sant'Angelo a Venezia giovedì mattina verso le 11.30, allertate per un uomo che si è accasciato a terra e non ha più dato segni di vita. La polizia sta verificando l'accaduto e l'identità della persona distesa al suolo e coperta con un telo giallo, dopo l'accertamento del suo decesso. Schierati attorno al corpo gli agenti hanno verificato documenti e testimonianze. Si tratta di un turista americano di 47 anni che si trovava in vacanza con la famiglia.