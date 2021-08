Morto Carlo Pistacchi, gelataio e "guru" della musica reggae

Noto per la sua collezione sterminata di dischi, era un riferimento per artisti e cultori del genere

È morto Carlo Pistacchi, uno dei più grandi collezionisti di dischi e pioniere della cultura reggae in Italia. A Venezia era conosciuto soprattutto per la sua passione sconfinata per la musica e per essere «il formidabile gelataio» di Lista dei Bari, dove gestiva la gelateria Alaska. Era malato da tempo e si è spento nella notte in seguito ad un ricovero.

Pistacchi aveva 64 anni, era originario di Roma e si era trasferito a Venezia attorno ai vent'anni. Viveva a Mestre, nella zona di Carpenedo. Negli anni aveva accumulato una collezione sterminata di dischi, arrivata a 35 mila vinili, senza contare cd e musicassette. «La sua collezione e la cultura sono sempre stati punti di riferimento per tutti i musicisti ed appassionati di Venezia, Mestre e non solo - racconta l'amico Davide "Rastapax" Pace - Senza di lui, artisti come Pitura Freska, Ska-J, Puppa Giallo, Rastapax e Steve Giant non sarebbero stati gli stessi: erano passati tutti a casa sua, dove avevano ascoltato i suoi dischi alla ricerca di idee e sonorità».

Anche all'estero si parlava di Carlo Pistacchi: aveva collaborato con la BBC ed era un riferimento addirittura per i musicisti giamaicani, che andavano a visitare la sua leggendaria collezione. «Aveva iniziato negli anni Settanta - ricorda Pace - viaggiando a Londra e in Giamaica in un'epoca in cui la musica reggae in Italia era poco conosciuta. Carlo era avanti anni luce, già allora aveva dischi introvabili. Il suo sogno era creare una fondazione-museo, un luogo di ascolto libero in cui raccogliere anche le donazioni di altri collezionisti». La musica, naturalmente, era protagonista nella sua gelateria. Pistacchi l'ha gestita in autonomia per buona parte della sua vita, mentre negli ultimi anni aveva ridotto il suo impegno facendosi dare una mano da altri collaboratori.