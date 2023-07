Morto a 67 anni mentre andava a funghi

È morto nella giornata di venerdì 21 luglio Claudio Rampazzo, mestrino di Carpenedo. Era uscito in cerca di funghi sopra l'abitato di Colmean (Belluno) ed era atteso per l'ora di pranzo, ma non si era presentato. Chiamato al cellulare dalla moglie, le aveva detto di sentirsi poco bene e lei aveva fatto scattare l'allarme, verso le ore 14.

Si è quindi attivato il soccorso alpino della Val Bioi. Messo in contatto telefonico con i soccorritori, l'uomo aveva descritto la strada bianca che aveva raggiunto. Una squadra è partita con il fuoristrada, mentre decollava l'elicottero di base a Belluno e si muoveva in supporto anche l'ambulanza della Crove Verde.

L'uomo è stato individuato e raggiunto in località Caiada. I soccorritori hanno iniziato a prestargli le prime cure, ma, mentre sopraggiungeva l'equipe medica, le condizioni del 67enne si sono improvvisamente aggravate. Immediato l'intervento per tentare di rianimarlo. Purtroppo le manovre, portate avanti a lungo, non hanno avuto l'esito sperato. Alla fine non è rimasto che constatare il decesso. La salma è stata trasportata dall'eliambulanza in piazzola a Falcade, per essere affidata al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri.