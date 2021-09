Morto lo scrittore Daniele Del Giudice. Sabato avrebbe ricevuto il Campiello alla carriera

Sabato sarebbe stato premiato con il Premio Campiello alla carriera, perché considerato «uno dei più importanti scrittori contemporanei», ma non avrebbe presenziato all'Arsenale di Venezia, a causa delle precarie condizioni di salute. Daniele Del Giudice, scrittore scoperto da Italo Calvino, è morto nella notte a 72 anni, dopo una lunga malattia. Romano di nascita, viveva da molti anni a Venezia.

Le opere di Del Giudice

Tra le sue opere di maggior successo ci sono "Lo stadio di Wimbledon", "Atlante occidentale", "Nel museo di Reims" e "Staccando l'ombra da terra". Del Giudice aveva lavorato alla redazione di "Paese sera". Recentemente sono stati raccolti suoi scritti nei due volumi "In questa luce" (saggi e scritti autobiografici, 2013) e "I racconti" (2016). Tra i suoi saggi letterari, l'introduzione alle "Opere complete di Primo Levi" (1997 e 2016). Nel 2002 gli è stato assegnato il premio Feltrinelli - Accademia dei Lincei per il complesso della sua opera narrativa.

«Daniele Del Giudice è stato uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea. Come tale la giuria del Campiello, d’intesa con il presidente Carraro, aveva deciso di onorarne la figura conferendogli un meritato premio alla carriera. - ha detto Walter Veltroni - Premio che anche ora, di fronte alla devastante notizia della sua scomparsa, resta tale. Non è e non sarà un premio alla memoria, ma un riconoscimento attuale per le storie e le parole che nei suoi testi ha scelto, per la loro qualità e per le emozioni che ha offerto ai suoi lettori. Daniele da tempo era stato inghiottito dal buio di una malattia cattiva ma il suo lavoro parla ogni giorno e ogni giorno regala agli altri pensieri, dubbi, bellezza. Per questo Venezia, la città che lo ha adottato, lo onora come merita. Per questo il Campiello lo ricorda con grande affetto e riconoscenza». Alle parole di cordoglio si uniscono anche il presidente Enrico Carraro e tutta la Fondazione Il Campiello.