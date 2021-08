È morto l'imprenditore calzaturiero Diego Rossi

È morto a 83 anni Diego Rossi, noto industriale il cui nome è legato allo storico marchio Fratelli Rossi, azienda di calzature della Riviera del Brenta. A tracciarne il profilo umano e professionale è Gianpiero Menegazzo, direttore di Confindustria Venezia: «Da sempre attivo nel settore calzaturiero, è stato uno stimato imprenditore ed un tecnico del prodotto di grande esperienza e professionalità. Il suo sguardo - prosegue - era attento ai giovani, sia in campo lavorativo che sociale. È stato in prima linea per la crescita del Politecnico Calzaturiero, vera fucina di formazione per le nuove maestranze». L'impegno di Diego Rossi non si manifestava soltanto nell'ambito dell'impresa, ma in generale nell'attenzione alla collettività, ad esempio nell'ambiente sportivo: ha sostenuto per lungo tempo il calcio a Stra, con particolare riguardo al settore giovanile.

Rossi era la rappresentazione, assieme ai fratelli, di una storia imprenditoriale emblematica, legata alle eccellenze del territorio. Sul sito dei Fratelli Rossi si legge: «La nostra storia inizia nel 1942 lungo le sponde del Naviglio del Brenta, tra Padova e la laguna di Venezia, in uno dei distretti calzaturieri più prestigiosi al mondo, la Riviera del Brenta. Oggi portiamo avanti la tradizione calzaturiera di famiglia. Qui abbiamo raccolto i passi più importanti che hanno determinato la nostra storia e che ancora sono presenti nella forma e nell’anima delle calzature che oggi creiamo».