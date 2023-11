Caritas in lutto, è morto don Davide Schiavon

Don Davide Schiavon è mancato improvvisamente nella mattina di Ognissanti, mercoledì 1º novembre. Atteso per celebrare messa nella parrocchia di San Pio X, a Treviso, il sacerdote è stato trovato senza vita da don Adelino alla Casa della Carità. Fatale un malore nel sonno che ha stroncato don Davide a soli 54 anni.

Originario di San Donà di Piave, era stato ordinato sacerdote il 27 maggio del 1995. Cappellano a Martellago e Mirano, era stato parroco di Levada e Torreselle. Nella Marca - come riporta TrevisoToday - in tantissimi lo ricordano oggi come direttore di Caritas Treviso, incarico iniziato quindici anni fa, nel 2008. La sua missione è sempre stata quella di dedicarsi senza risparmio alla causa degli ultimi e dei più fragili. Numerosi i progetti che aveva ideato e messo in atto in questo ambito: le persone in difficoltà economica, senza fissa dimora, gli immigrati e richiedenti asilo (suo il progetto di accoglienza diffusa “Rifugiato a casa mia”) hanno trovato in Caritas e in don Davide prima di tutto ascolto, accompagnamento, condivisione, e poi aiuto concreto.

Nei primi anni della sua direzione alla Caritas, era esplosa la crisi economica del 2008 che aveva colpito molti imprenditori veneti: grazie al suo coordinamento don Davide aveva dato vita a uno dei primi sportelli in Italia di ascolto e di microcredito a sostegno di questi industriali. Uomo e sacerdote di relazioni forti e profonde, persona schietta e accogliente, con grandi capacità organizzative, don Davide ha saputo fare squadra e costruire alleanze con tutti, sempre a favore dei più poveri. A lui, durante la pandemia, il vescovo ha affidato la creazione e la gestione del progetto "Sta a noi: per un patto di comunità", con uno sportello in ogni zona della diocesi, per aiutare economicamente le persone che avevano perso il lavoro a causa del blocco delle attività.

A livello internazionale aveva contribuito ad avviare progetti di cooperazione e sviluppo con Paesi come Mali, Tanzania, Togo, Congo, Ecuador, Perù, Giordania, Serbia, oltre a garantire la presenza di aiuto della Caritas in molte emergenze (dall’alluvione in Emilia Romagna al sostegno alle popolazioni dell’Ucraina e della Terra santa, o di Turchia e Siria colpite dal terremoto). Molti i giovani che negli anni sono cresciuti accanto a don Davide e agli operatori Caritas grazie all’anno di volontariato sociale. Don Davide lascia la mamma, il fratello, la cognata e i nipoti, il vescovo e i confratelli, e la sua grande famiglia Caritas.

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, lo ricorda così: «Un lutto che lascia ammutoliti di fronte alla scomparsa così repentina di una persona poco più che cinquantenne. Don Davide Schiavon esprimeva tanta vitalità nel suo impegno quotidiano a favore dei più deboli come direttore della Caritas di Treviso. Un prete giovane ed entusiasta, che ha fatto proprie le sfide del nostro tempo dedicandosi alle vecchie e alle nuove povertà con un lavoro incessante. Penso che così lo ricorderanno tutti coloro che lo hanno incontrato o hanno avuto da lui una mano tesa. In questo momento esprimo la mia vicinanza ai familiari, al Vescovo e alla diocesi di Treviso. A don Davide dedico il mio pensiero».

La parrocchia del Duomo di San Donà ha dedicato a don Davide queste parole: «Nel giorno di Ognissanti Dio ha chiamato a sé don Davide Schiavon. Nei nostri gruppi parrocchiali aveva iniziato il suo cammino spirituale che lo aveva condotto ad accogliere la chiamata al sacerdozio, entrando nel Seminario diocesano di Treviso. Nel 2012 il Rotary Club di Treviso gli aveva conferito il suo premio speciale come riconoscimento per l'impegno nell’aiuto delle persone più in difficoltà: dai senza fissa dimora agli immigrati senza dimenticare il sostegno agli imprenditori in crisi. Davide, ti ricordiamo bambino, ti abbiamo avuto vicino nella tua opera di sacerdote, ti teniamo nel nostro cuore e nelle preghiere, sapendoti accolto nell’abbraccio ricco d’amore del Padre».