È morto il dottor Montesanto, «il pediatra di tutti i bimbi di Mestre»

È morto a 78 anni il dottor Giovanni Montesanto, punto di riferimento della pediatria a Mestre. In città era molto conosciuto e amato: tantissimi "ex bambini" lo ricordano con affetto per essere stato il medico della loro infanzia e, in molti casi, anche dei loro figli. Nei ricordi di tutti è impresso il suo volto buono e soprattutto la sua disponibilità, la generosità e l'empatia. «Una persona eccezionale», in una parola, come lo ha definito Andrea Sperandio dell'associazione Mestre Mia, di cui Montesanto era stato uno dei primi iscritti.

Il dottor Montesanto era nato a Treviso il 29 luglio 1942. A Venezia ha esercitato la professione di pediatra per tanti anni, lavorando anche all'ospedale Umberto I fino alla sua chiusura. Generazioni di bambini sono stati curati e seguiti dal dottor Montesanto, che resta nel cuore di tutta la comunità per la sua dedizione, la grande esperienza e la capacità di ascoltare le persone. Per gli amici e i conoscenti è «il pediatra di tutti i bimbi di Mestre», ma è stato anche un maestro per professionisti più giovani che iniziavano a lavorare nel suo stesso campo. Nelle ultime ore numerosi messaggi di cordoglio decantano la grande competenza e l'estrema umanità con la quale si approcciava ai piccoli pazienti: «Era un grande medico, un pediatra che ha lavorato sempre con tutta la passione che lo distingueva e che ha curato moltissime generazioni», scrivono i colleghi.

Era anche attivo nella vita di comunità, partecipava a incontri e collaborava con associazioni del territorio. Abitava in centro e aveva lo studio in via Manin. Nel 2018 Mestre Mia gli aveva reso omaggio durante un evento pubblico all'Istituto di Cultura Laurentianum donandogli un riconoscimento come "persona che si è distinta con il proprio impegno per la città".

Il dottor Montesanto si era ammalato di Covid-19 in dicembre, ma aveva superato la malattia e si era negativizzato. Altre patologie hanno portato, negli ultimi tempi, ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, fino al decesso avvenuto oggi, 10 febbraio, all'ospedale dell'Angelo. Montesanto ha lasciato una figlia.