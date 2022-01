È morto a 75 anni Elio De Gasperi

Si è spento ieri a Mirano, a 75 anni, Elio De Gasperi, ex vicesegretario dell'associazione Artigiani e piccola impresa "Città della Riviera del Brenta". Nato a Mori, comune in provincia di Trento poco distante dal Lago di Garda, era malato da tempo.

«Una persona che ha vissuto e operato per il bene degli altri, senza approcci ideologici. - lo ha ricordato il direttore generale di Confindustria Venezia, Gianpiero Menegazzo - Nella vita e nel lavoro all’apparenza camminava piano, ma in realtà arrivava prima degli altri».

In qualità di segretario della Camera del Lavoro di Dolo, nel 1981 ha sottoscritto di un importante accordo sindacale con Acrib, che permise di creare, tra il 1983 e il 1986, un percorso innovativo di formazione in alternanza scuola-lavoro rivolto a quasi 250 giovani, riconoscendo nell’azienda il fulcro del percorso formativo. Al termine dell’esperienza nella Cgil, è entrato nell'associazione Artigiani e piccola impresa dove, in qualità di vicesegretario, ha seguito temi di politica industriale. «Insieme, per il bene del tessuto produttivo e del territorio, - ha continuato Menegazzo - abbiamo lavorato alla nascita e al riconoscimento del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta. Abbiamo anche collaborato a progetti ricerca innovazione per il settore».

«Il mio ricordo di Elio De Gasperi è legato al percorso svolto insieme nella giunta dell'associazione Artigiani e piccola impresa "Città della Riviera del Brenta". - ha ricordato Salvatore Mazzocca, componente del consiglio generale di Confindustria Venezia - Attento alla formazione del personale, specialmente nel calzaturiero per il quale aveva una delega specifica, era molto vicino alle imprese di quel settore. Per me è stato un grande maestro, un uomo umile, sempre disponibile e solidale. A quanti erano in difficoltà era in grado di trasmettere fiducia e coraggio».