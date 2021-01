Si è spento a 93 anni l'ex vescovo di Chioggia Alfredo Magarotto

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità religiosa di Vittorio Veneto (Treviso), soprattutto per la locale Diocesi. Nella giornata di venerdì, a seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, è venuto a mancare a 93 anni il vescovo emerito monsignor Alfredo Magarotto. Originario di Pernumia (Padova). quinto di nove fratelli di cui tre entrati nelle file dei Salesiani, venne ordinato sacerdote il 9 luglio 1950 per poi laurearsi in Giurisprudenza presso l'Università di Padova e ottenere la licenza in Teologia alla Pontificia Università Lateranense.

Successivamente don Magarotto entra di ruolo nella diocesi di Padova di cui sarà vicario generale per circa diciassette anni, fino al 22 febbraio 1990 data nella quale Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo. Magarotto venne poi consacrato a Padova il 24 marzo dal cardinale africano Bernardin Gantin (mentre co-consacranti i vescovi Sennen Corrà e Antonio Mattiazzo). Eletto dunque vescovo di Chioggia, monsignor Magarotto venne successivamente trasferito alla sede di Vittorio Veneto il 31 maggio 1997 e fece il suo ingresso in diocesi il 29 giugno dello stesso anno, rinunciandovi per raggiunti limiti di età il 3 dicembre 2003 quando è chiamato a succedergli il veronese Giuseppe Zenti.

Vescovo Emerito di Vittorio Veneto dal 31 gennaio 2004, ha retto la Diocesi di Ceneda come Amministratore diocesano dal 2 luglio 2007 al 25 gennaio 2008, in attesa dell’arrivo dell’attuale vescovo Corrado Pizziolo. Tornato poi nella diocesi di Padova, negli ultimi anni aveva deciso di risiedere presso l’Opera della Provvidenza di Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano (Padova). «Nelle prossime ore - fa sapere il settimanale diocesano L'Azione - saranno date comunicazioni più puntuali sulla cerimonia funebre e soprattutto sulla figura del vescovo Magarotto, che ha lasciato un segno importante nella diocesi».