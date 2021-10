Morto a Londra il figlio 23enne di Maurizio Zamparini

È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio di 23 anni dell’ex patron del Venezia calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani. Lo riporta l'Ansa.

Il ragazzo si trovava in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. I genitori sono in viaggio per l’Inghilterra per raggiungere il figlio. Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio.