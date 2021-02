Giardiniere di 45 anni morto folgorato durante dei lavori di potatura

Un giardiniere 45enne di Concordia Sagittaria, Davide Doratiotto, è morto folgorato nel pomeriggio di oggi mentre eseguiva dei lavori di potatura. L'uomo si trovava sulla piattaforma aerea, in cima al braccio elevatore del suo mezzo da lavoro, quando è entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione. Per lui non c'è stato scampo.

Il fatto è successo verso le 16 nella frazione di Sindacale, lungo via Marango, non distante dall'incrocio con la provinciale Jesolana. In quel momento il quarantacinquenne era impegnato nelle operazioni di potatura di un albero ad alto fusto all'interno del terreno di un'azienda agricola. Era lui stesso il titolare della ditta incaricata dei lavori.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Portogruaro assieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze, oltre agli addetti dello Spisal (Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro). I pompieri hanno messo il corpo in sicurezza prima di riuscire a calarlo a terra, dove i sanitari ne hanno constatato il decesso. I tecnici dello Spisal stanno svolgendo le indagini del caso.