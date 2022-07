Addio a Francesco Lipari, segretario nazionale del Coisp

«Tutti noi siamo stati colti da una profonda angoscia quando, nella prima mattinata di oggi, abbiamo saputo della scomparsa del nostro caro amico Francesco Lipari». Sono le parole dei rappresentanti del sindacato di polizia Coisp, che oggi piange la scomparsa del suo segretario generale Francesco Lipari.

«Il Buon Dio avrà ritenuto necessario assicurarsi al suo fianco il nostro amico e tutti noi siamo costretti ad accogliere tale decisione, ma lo facciamo con enorme sofferenza», continuano dal Coisp. Lipari era già stato segretario della sezione provinciale del Coisp di Venezia e anche regionale. Aveva prestato servizio in laguna e chi lo conosceva lo ricorda per la sua «lealtà, onestà, correttezza, grande amore per la polizia e i poliziotti. Il suo contributo alla crescita etica del sindacato è stato fondamentale», aggiungono dal Coisp.