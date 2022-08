Morto a Cuba Germano Mancini, comandante dei carabinieri di Scorzè

È morto nelle ore scorse Germano Mancini, comandante dei carabinieri di Scorzè. Aveva 50 anni e si trovava in vacanza a Cuba assieme ad amici. Le cause del decesso per ora non sono accertate con sicurezza, ma circola l'ipotesi che possa aver contratto un virus. In precedenza, a quanto risulta, non era affetto da patologie particolari.

Originario di Pescara, Mancini abitava a Noale e aveva un figlio. Nella zona era un volto conosciuto, avendo svolto la mansione di vice nella stazione carabinieri di Scorzè per molti anni. Da giugno aveva preso le funzioni di comando, dopo che il suo predecessore aveva lasciato l'incarico per spostarsi nel Trevigiano.

Le autorità sono impegnate nella ricostruzione delle circostanze del decesso. Mancini avrebbe iniziato a stare male qualche giorno fa e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, però, sono peggiorate rapidamente e i tentativi di salvarlo sono stati vani.