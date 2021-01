Morto anche il papà del falconiere, Gianni Busso

È morto nella notte tra lunedì e martedì Gianni Busso, a 72 anni, all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Era l'unico rimasto in vita della famiglia, dopo la scomparsa il primo dell'anno del figlio 42enne, il falconiere Ivan, e il decesso della moglie Gina Smerghetto, mamma di Ivan, che è morta quattro giorni fa all'ospedale di Mestre.

Gianni Busso era ricoverato dall'11 dicembre ed è rimasto intubato per circa 15 giorni in terapia intensiva. Poi, una decina di giorni fa, l'avevano riportato in reparto, in Medicina. «Sembrava che il peggio fosse passato - ha detto la nuora Elisa, moglie di Ivan - L'abbiamo visto in videochiamata l'altro ieri. Stanco e giù di corda, gli abbiamo fatto vedere la nipote (la figlia di due anni di Ivan ed Elisa). Sembrava stesse migliorando. Invece il cuore non ha retto e stanotte si è addormentato». È probabile che al funerale di Gina, fissato per giovedì 21 gennaio nella parrocchia di Sant'Ilario di Malcontenta alle 15, si aggiunga anche quello del marito Gianni.