Morte Gino Strada, l'intervento in piazza San Marco davanti ai neolaureati di Ca' Foscari

«Spero che sentiate non solo la gioia di questo momento ma anche la responsabilità, avete il dovere - io credo - di spartire con la società il vostro sapere in quanto membri di una comunità, in modo che sia utile a tutti. I cittadini hanno bisogno di gruppi di persone che coltivino il sapere, questo per andare avanti e progredire. Tenete sempre presente che siete un pezzo di un corpo più grande, il sapere va condiviso». L'intervento di Gino Strada, al laurea day di Ca' Foscari in Piazza San Marco, nell'aprile 2015.

«Di Gino Strada conservo un ricordo vivido: - ha commentato la rettrice dell'ateneo Tiziana Lippiello - quello di un piovoso pomeriggio di aprile, nel 2015, quando intervenne in qualità di ospite al nostro Giorno della laurea. Il suo discorso colpì profondamente una piazza san Marco affollata e improvvisamente silenziosa, intenta ad ascoltare quelle parole asciutte ed essenziali, come nel suo stile: erano un invito ad esercitare la responsabilità collettiva, a dare, ciascuno, il proprio contributo alla società di cui fa parte, anche attraverso il sapere faticosamente e orgogliosamente conquistato. Oggi il nostro Paese e la comunità internazionale perdono un uomo di grande valore, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei più deboli e alla tutela del diritto alla salute, facendo dell'inclusione l'obiettivo saliente delle sue nobili battaglie; è stato un onore ospitarlo a Ca' Foscari e offrire ai nostri giovani il suo messaggio di forza e speranza, che oggi risuona con la stessa intensità di allora».