È morto a 74 anni Giuliano Boscolo Nata, ex calciatore di Chioggia

Si è spento all’età di 74 anni Giuliano Boscolo Nata. Nato il 6 dicembre 1948 a Sottomarina, Boscolo ha avuto una lunga carriera in serie B e C. In particolare, ha indossato la maglia del Padova per 64 occasioni dal 1968 al 1972, realizzando 16 reti.

Quattro stagioni all'Appiani, tre campionati di serie C e uno di B. Boscolo Nata da calciatore ha poi vestito, oltre la maglia biancoscudata, anche le casacche del Chioggia, Modena, Lucchese e Ravenna. Per commemorarlo, il Calcio Padova indosserà la fascia nera in segno di lutto nel prossimo match di campionato contro la Virtus Verona, in programma sabato.