Giovane stroncato da un malore improvviso il giorno di Pasqua

Un malore improvviso il giorno di Pasqua ha spento per sempre i sogni e le aspettative del 32enne Giulio Tassinato, originario di Padova. Come riporta Padovaoggi, la triste notizia è stata diffusa dallo zio di Giulio, Efrem Tassinato, presidente di Wigwam Clubs Italia Aps, un'associazione ambientalista tra le più importanti e storiche sul panorama nazionale. Lascia nello strazio mamma Eliana, il papà Graziano, la sorella Anna, la compagna Elisa e tutti coloro che in questi anni hanno imparato ad apprezzarlo e ad amarlo.

Giulio aveva due grandi passioni, la pesca e il rugby. Proprio nel mondo della palla ovale ha militato con discreti risultati nelle giovanili del Cus Padova e del Petrarca. La sua vita professionale era completamente assorbita dal mondo dei computer. Era infatti un project manager della Sipe, azienda di Scorzè.

Viveva a Vigonza dove divideva il suo nido con la compagna Elisa. I funerali si celebrano oggi alle 15 nella chiesa di Voltabarozzo a Padova. Saranno in tanti coloro che vorranno portargli un ultimo saluto prima della sepoltura. Tra le qualità umane del trentaduenne, il senso dell'amicizia, la bontà d'animo e la capacità di essere un collante tra gli amici e di essere ben voluto da tutti.