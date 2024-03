Morto Giuseppe Roberto Chiaia. «Un professionista sempre al servizio della città»

È morto a 58 anni Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’area legale del Comune di Venezia. Nato il 21 dicembre 1965, padovano di origine, laureato in giurisprudenza con master in europrogettazione, era stato anche dirigente della Provincia di Venezia, oltre che comandante della polizia provinciale. Attualmente, oltre all’incarico di direttore in Comune, era componente del comitato di gestione dell'Autorità portuale veneziana.

Il sindaco Luigi Brugnaro, a nome della città, esprime il dolore per l’improvvisa perdita: «È un giorno di cordoglio. Giuseppe era un uomo delle istituzioni, un professionista competente e preciso, sempre al servizio della comunità. Ma prima di tutto era un padre generoso. Per questo ci stringiamo tutti attorno al dolore immenso della moglie Lucia, delle due figlie Anita e Maria e della sua famiglia. Dell'avvocato Chiaia abbiamo sempre apprezzato la capacità di fare sintesi, di trovare soluzioni, di approfondire le questioni per risolverle, ma soprattutto la sua grande umanità. Personalmente, perdo un amico, un punto di riferimento per l’agire amministrativo, un consigliere per le vicende più intricate. Troveremo il modo per omaggiare il tuo impegno - conclude - perché sia di esempio per tanti giovani che si avvicinano alla pubblica amministrazione».

Ai messaggi di cordoglio si uniscono quelli di Giuseppe Saccà, Emanuele Rosteghin e Monica Sambo, del Partito democratico: «È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa dell’avvocato Chiaia. In questi momenti ogni parola è inadeguata, ma vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze ai familiari. Era un membro stimato e rispettato della dirigenza, sia in Comune di Venezia sia in Città metropolitana, e portava avanti il suo lavoro con disponibilità e competenza verso tutti i consiglieri. La sua perdita lascia un vuoto che non sarà facile colmare». In queste ore sono moltissimi i messaggi dello stesso tenore che arrivano dagli esponenti della politica locale.

Per Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità portuale, Chiaia era «una persona di grande spessore umano, in ogni circostanza pronto a mettere a disposizione la sua professionalità e le sue competenze, sempre unite alla gentilezza e alla correttezza, che lo rendevano elemento prezioso nei momenti dei confronti tecnici e delle decisioni difficili. Caro Giuseppe, il sentimento che proviamo in questo momento è l’incredulità, ancora più forte se pensiamo alla vitalità cui ci avevi abituato nei tanti momenti di lavoro insieme. Un sentito grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro porto».