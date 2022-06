Morto il professor Biscontin: docente a Ca' Foscari, fu pioniere della chimica del restauro

È morto a 80 anni Guido Biscontin, docente di Ca’ Foscari, tra i pionieri della chimica del restauro in Italia. Arrivato dall'ateneo patavino a quello veneziano nel 1987, divenne ordinario nel 2000, dopo aver trascorso quasi tutta la sua carriera accademica in laguna. Nel 2012 aveva cessato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Biscontin vantava più di 50 anni di esperienza, ed era uno dei maggiori esperti italiani nel campo della diagnostica e della conservazione dei Beni Culturali. In particolare, si era occupato dello studio e della messa a punto di tecnologie, prodotti, materiali per la conservazione ed il restauro di beni culturali e dello studio delle interazioni tra i materiali e specifici contesti ambientali. Nel corso della sua carriera, è stato autore di più di 200 pubblicazioni.

«È stato un grande maestro per tutti noi», afferma Elisabetta Zendri, sua "discepola" che per 30 anni ha lavorato con lui e che ora coordina il gruppo di ricerca in Scienze chimiche per la conservazione. «Ci ha insegnato ad affrontare i temi della conservazione considerando materiali e ambiente come un unicum. - ha aggiunto - Grazie alla sua esperienza in interventi di restauro di straordinarie opere, aveva capito tra i primi il valore della interdisciplinarità. Era un uomo fantasioso, riusciva a risolvere situazioni critiche grazie ad una enorme conoscenza della chimica e alla capacità di individuare l’essenza del problema».

Il contributo tangibile del professor Biscontin è visibile ancor oggi all’entrata di Ca’ Foscari, poiché era stato promotore e aveva seguito il restauro del portale del cortile cui aveva dedicato una giornata di studi. Aveva inoltre contribuito a riportare al suo splendore l'affresco della Madonna con Bambino del cortile piccolo della sede centrale dell'ateneo e aveva riacceso così le luci sullo splendido Palazzo Giustinian dei Vescovi curando insieme alla professoressa Francesca Bisutti il volume "Ca' Foscari Palazzo Giustinian".