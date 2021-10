36enne trovato morto in una camera d'albergo

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio, lunedì 4 ottobre, all'interno della camera d'albergo in cui alloggiava a Marghera. A scoprire il corpo dell'uomo, di nazionalità marocchina, secondo una prima ricostruzione della polizia sarebbe stata la receptionist della struttura, l'hotel Amba Alagi di via Mutilati del Lavoro.

Al momento del ritrovamento, non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo e avviato le indagini per cercare di accertare la causa del decesso. Con ogni probabilità la procura disporrà l'autopsia sul corpo del 36enne. Non sono stati rilevati segni di violenza. Non è escluso che l'uomo sia stato colto da un improvviso malore.