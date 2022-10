Incidente sul lavoro, uomo investito e ucciso da un furgone

Un uomo padovano di 59 anni, Paolo Barbato, ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone in manovra nel piazzale interno di un'azienda, nella zona industriale di Mellaredo di Pianiga. In base alle prime informazioni il conducente stava eseguendo una retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo a piedi dietro di lui: il veicolo ha quindi travolto Barbato, che sarebbe morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto alle 9.40 in uno spiazzo in condivisione tra l'azienda Identità srl e la Marchioro, all'incrocio tra via Tagliamento e via Po. Oltre ai soccorsi del 118 sono arrivati i carabinieri della tenenza di Dolo, che hanno raccolto i primi elementi per ricostruire l'accaduto. Considerato il contesto in cui è avvenuto il decesso, il pm Gasparini ha poi delegato l'attività di indagine allo Spisal, il servizio dell'Ulss che si occupa degli incidenti nei luoghi di lavoro.

Barbato era residente a Ponte San Nicolò (Padova) e lavorava per Identità srl, azienda di serigrafia. Sembra che al momento dell'incidente fosse appena uscito dal capannone della sua ditta. Stava percorrendo un tratto a piedi, in un'area riservata a dipendenti e fornitori, ed era forse impegnato in una conversazione telefonica. A sua volta non si è accorto dell'arrivo furgone, guidato da un 53enne dipendente della Marchioro, che lo ha investito e fatto finire a terra, sull'asfalto. Per Barbato non c'è stato nulla da fare.