Infarto durante un'escursione in bici, morto un uomo di 57 anni

È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale Carlo Tomasella, imprenditore 57enne di San Stino di Livenza. È stato vittima di un malore nella tarda mattinata di lunedì 10 aprile durante un'escursione in bici: in compagnia di altre persone, stava pedalando in sella alla sua mountain bike lungo un sentiero in località Prà de Plana, nei pressi della strada che porta a Piancavallo, in comune di Aviano (Pordenone).

Il ciclista sarebbe stato colto da arresto cardiaco durante la salita. I primi a intervenire sono stati i suoi compagni di escursione, che hanno tentato subito delle manovre di rianimazione e chiamato il numero di emergenza. Poco dopo è arrivata l'auto medica assieme all'elisoccorso, ai tecnici del soccorso alpino e ai vigili del fuoco.

Gli operatori hanno proseguito le operazioni di stabilizzazione dell'uomo e poi lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Era ancora in vita, ma in condizioni critiche. Purtroppo tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani: poche ore dopo il ricovero, Tomasella è stato dichiarato morto.