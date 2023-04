Investimento sui binari vicino a Portogruaro, morta una persona

Una persona è morta questa mattina, 11 aprile, sui binari della linea ferroviaria nelle vicinanze di Portogruaro. Investita da un treno in transito, ha perso la vita sul colpo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario, ma ulteriori indagini sono in corso da parte della polizia ferroviaria e della magistratura.

L'allerta è stata data attorno alle 6.30. Subito Trenitalia ha sospeso la circolazione nel tratto fra Portogruaro e Latisana (linea Venezia-Trieste), mentre le autorità sono intervenute sul posto per effettuare i necessari accertamenti e ricostruire l'accaduto. Sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, ma per la persona investita non c'era più nulla da fare.

Il nullaosta per la ripresa delle corse è stato dato circa tre ore più tardi, alle 9.30. Nel frattempo si sono registrati disservizi e disagi per i viaggiatori. Tre treni alta velocità hanno subìto rallentamenti da 30 a 100 minuti, 5 regionali fino a 60 minuti; altri 3 sono stati limitati e uno cancellato.