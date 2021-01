È morto Ivan Busso, papà 42enne di Malcontenta. Ricoverato a Dolo dall'8 dicembre per complicazioni legate al Covid, non ce l'ha fatta. Lo hanno riportato i quotidiani. Ivan ha lasciato la figlia di 2 anni, la moglie, i parenti, gli amici, e i tanti che lo conoscevano perché nel 2001 era diventato ufficialmente falconiere, portando avanti negli anni questa particolare professione, una passione che gli aveva permesso di fare trasferte, frequentare ambienti particolari e intrattenere persone del mondo del cinema e dello spettacolo e di farsi conoscere a livello nazionale.

Ivan Busso era amministratore della pagina Facebook "Sei di Malcontenta se" ed era originario di Marghera. Aveva frequentato il Pacinotti, fatto diversi lavori e per un periodo era anche stato dipendente della ex Pansac di Mira. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio sulla pagina Facebook che gestiva. Faceva anche partre dei Diportisti Laguna Veneta, pagina social che gli ha dedicato una frase cordoglio. Per tutti Ivan era un altruista, una persona pronta ad aiutare. Attraverso la pagina è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo momento di difficoltà per via del virus, che ha colpito duramente anche altri parenti di Ivan.