È morto a 34 anni Ivan Visentin

È morto nella giornata di ieri, a causa di una malattia, Ivan Visentin, 34enne di Musile di Piave. La notizia ha addolorato molto la comunità di Musile e quella di San Donà di Piave, dove Ivan gestiva assieme al fratello un distributore di carburante in via Calnova. Bravo lavoratore e appassionato di pesca, ha combattuto contro un tumore che gli era stato operato circa un anno e mezzo fa. «Le sue condizioni sembravano migliorate e fino all'estate scorsa sembrava stesse bene - ricorda la sindaca di Musile, Silvia Susanna - Purtroppo le cose si sono aggravate in un tempo relativamente breve. Una morte a un'età così giovane è terribile».

Dopo le cure in un centro specializzato di Verona, Visentin era seguito a casa dall'Ulss locale. Susanna ha espresso le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità. «Mi piaceva il tuo modo di fare il burlone - ha scritto in un post pubblicato online - e le battute che ci facevano sorridere. Gli ultimi giorni eri preoccupato per i tuoi cari e di quello che dovevi fare prima che fosse troppo tardi. Hai sistemato tutto perché il tuo cuore era grande e generoso. Ci mancherai, ciao Ivan».