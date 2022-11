34enne trovato morto in camper

Il camper era parcheggiato nell'area di sosta da giorni. Sembrava abbandonato. Quando gli agenti, allertati dai residenti, hanno bussato e sono entrati, hanno trovato il corpo senza vita di un 34enne. La vicenda risale a qualche giorno fa e si è consumata a Jesolo. La vittima, che sembra fosse originaria del Vicentino, è morta per cause al momento sconosciute.

Tutto è iniziato quando alcuni abitanti della zona di via Pazienti hanno notato la presenza del camper in sosta per alcuni giorni, senza però riuscire a intravedere nessuno. Hanno così deciso di lanciare l'allarme. Una pattuglia del commissariato è intervenuta facendo la drammatica scoperta. Il 34enne, secondo quanto si è appreso, avrebbe lavorato a Jesolo. Le circostanze del decesso non sono chiare. Gli investigatori hanno escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi. Non si tratterebbe, dunque, di una morte violenta. Le ipotesi allo stato sono due: l'uomo potrebbe essere stato stroncato da un improvviso malore o potrebbe aver compiuto un gesto estremo. La procura ha disposto l'autopsia per cercare di ricostruire l'accaduto.