Incidente mortale sul lavoro, il processo si chiude con una condanna e un'assoluzione

Un anno (con la condizionale) per Lucio Zanutta, 81 anni, di San Giorgio di Nogaro; assoluzione per Gianluca Zanutta, 48enne di Carlino (Udine). Questa la sentenza emessa oggi, 27 maggio, dal giudice Francesco Sartorio, chiamato ad esprimersi sulla morte di Daniele Zamuner, l’operaio 54enne di Portegrandi che, il 24 gennaio del 2018, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro alla Zanutta di Casier.

Gianluca Zanutta - come scrive TrevisoToday - è stato assolto perché non era il datore di lavoro del 54enne, contrariamente a Lucio, che era il titolare della Zanutta Servizi srl. Il dispositivo del giudice prevede che il risarcimento dei danni avvenga con separato giudizio civile ma dispone anche una provvisionale di 150 mila euro in favore della moglie di Zamuner, oltre a 100 mila euro per ciascuna delle due figlie, 75 mila per il papà, 35 mila euro ciascuno per il fratello e le due sorelle, 25 mila euro a testa per le due nipoti. Tutti loro sono rappresentati dall'avvocato Boris Cagnin.

L’incidente era avvenuto mentre Zamuner stava lavorando alla trafilatrice. Il reparto è quello della lavorazione travetti, un grande capannone in cui le travi in legno grezze vengono tagliate, profilate e preparate per il successivo utilizzo nell’edilizia. Nel capannone, assieme a lui, c'erano quattro altri operai che stanno lavorando su altrettante macchine. Era stato uno di loro ad accorgersi, quasi in tempo reale, dell'infortunio. Zamuner venne visto esanime, a terra. «Stava lavorando sulla macchina quando una trave in legno si è incastrata - ha spiegato un testimone - si è sporto per liberarla, ma mentre stava armeggiando con il legno la macchina è ripartita e lo ha centrato al volto».

Daniele Zamuner era molto stimato nel mondo dell'edilizia, al punto che più di qualche artigiano l'ha definito un artista nel suo settore. Spesso era proprio lui ad intervenire direttamente nei cantieri, nel caso in cui venissero riscontrate delle problematiche ai prodotti venduti dall'azienda per cui lavorava. La Procura di Treviso aveva chiesto il processo facendo emergere quelle che sarebbero state «gravi lacune nei sistemi di sicurezza».