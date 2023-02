Operaio morto schiacciato da una porta durante un trasloco

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 17 febbraio, lungo corso del Popolo a Padova. Un operaio di una ditta di traslochi, Diego Luison, 70enne di Santa Maria di Sala, sarebbe rimasto schiacciato da un porta. Un impatto terribile che di fatto non gli ha dato scampo. Quando sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. Le cause, come riporta PadovaOggi, sono al vaglio dei carabinieri e del personale Spisal, il servizio sanitario per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'incidente è avvenuto nel pieno centro cittadino, sulla direttrice che porta verso la stazione ferroviaria. Il tram durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area ha bloccato la sua corsa per consentire agli operatori di completare le varie attività. Dell'ennesima disgrazia sul posto di lavoro è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno, che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma e il suo trasferimento all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Padova.