Caduto dal lucernario del teatro Momo, morto un uomo a Mestre

Un uomo ha perso la vita a Mestre questa mattina, 5 aprile, dopo essere caduto da un lucernario del teatro Momo, all'angolo tra via Dante e via Sernaglia. Sembra che si trovasse sul tetto dell'edificio per motivi di lavoro, impegnato in un sopralluogo, quando avrebbe poggiato i piedi sul finestrone in plexiglass, che avrebbe ceduto. La vittima è un 45enne originario di Mira: la caduta, da diversi metri di altezza, gli è stata fatale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono subito intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto nei particolari. È arrivato anche il personale dello Spisal, il servizio dedicato alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e l'accesso all'area è stato delimitato con il nastro segnaletico.

Un minuto di silenzio in onore del 45enne è stato osservato a Palazzo Ducale, a Venezia, in apertura della conferenza stampa della mostra "I mondi di Marco Polo". «Inizio dando purtroppo una brutta notizia - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro -. Questa mattina, al teatro Momo, ha perso la vita un uomo in un tragico incidente sul lavoro». In questo momento, ha aggiunto, «possiamo solo dedicare a lui e alla sua famiglia un minuto di silenzio. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la città».

Un incidente sul lavoro che porta dolore e amarezza, come spiega Roberto Toigo, segretario della Uil Veneto, che ha la sede poco distante. «Quando ho ricevuto questa notizia - riferisce - ero seduto in ufficio e stavo organizzando la manifestazione di 4 ore di sciopero che è prevista per il prossimo 11 aprile proprio sulla sicurezza sul lavoro. Ho deciso di mollare la riunione e di recarmi sul luogo dell’incidente mortale. Quando vedi da vicino queste cose, quando vedi un carro funebre, quando vedi che la salma sta per essere caricata e che questa persona non tornerà piu’ a casa dalla propria famiglia, comprendi che quello che si sta facendo forse non è sufficiente. Oggi non c’è pienamente quella cultura sulla sicurezza che è necessaria affinché queste cose non accadano».

Articolo in aggiornamento