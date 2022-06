Morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica

Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana: è morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, conosciuto per essere il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, ad oggi tra i principali gruppi di produzione di occhiali al mondo. Il suo nome era legato anche a Venezia, e tra coloro che lo ricordano c'è il sindaco Luigi Brugnaro: «Leonardo Del Vecchio - scrive il primo cittadino - è sempre stato un esempio: un imprenditore partito dal basso e arrivato a creare un impero economico di livello internazionale. A lui - prosegue il sindaco - rinnovo il “grazie” della città di Venezia per il finanziamento del restauro del ponte dell’Accademia, che è stato riaperto nel settembre del 2018, dopo un considerevole lavoro manutentivo. Un esempio di grande amore per la nostra città».

Messaggi di cordoglio sia da esponenti politici, sia dell'imprenditoria. Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto, scrive: «Il mondo economico e imprenditoriale perde un faro. Leonardo Del Vecchio è stato e resta un simbolo. Ha forgiato la propria storia, la propria azienda, la propria fortuna con caparbietà, impegno, sacrificio, visione». Per il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, «se ne va un protagonista assoluto di quella crescita e di quello sviluppo economico che hanno fatto del Veneto la locomotiva d'Italia». Il presidente Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, lo descrive come «uno straordinario uomo che ha segnato in maniera decisiva la storia dell’industria italiana e internazionale», capace di lasciare una «enorme eredità alle nuove generazioni».