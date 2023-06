Si è spento Lorenzo Marchiori, storica firma de Il Gazzettino

Si è spento questa mattina, a 54 anni, Lorenzo Marchiori, cronista del Gazzettino di cui è stato, per anni, responsabile delle pagine culturali per le edizioni del Friuli Venezia Giulia. Originario di Mestre, Marchiori era stato assunto nel quotidiano del Triveneto nel 1993. Dopo una brevissima permanenza nelle redazioni di Treviso e di Rovigo, si era trasferito a Udine e, successivamente, a Pordenone. Combatteva da tempo contro un tumore. Marchiori lascia la moglie, Lucia, due figli in tenera età, i fratelli Vittorio e David.

Nicola Angeli, direttore responsabile di UdineToday, lo ricorda così: «Lorenzo era uno stronzo? Oh sì, certo, non si comincia un coccodrillo chiedendosi se sia corretto o meno insultare chi non c’è più, ma stiamo parlando di LoMa. O Marki. Oppure Grande capo Marchioro. Anche Camillo alle volte. Quello su di lui, intendiamoci subito, non può essere un ricordo che rientra nei canoni dell’ordinarietà. Non lo accetterebbe mai».

«Riteneva di avere un livello assoluto di competenza su musica, calcio e pallacanestro? - continua Angeli - Hai voglia. Sul primo di questi aspetti abbiamo dibattuto a volontà al bancone del pub dove chiudeva spesso la serata post lavorativa fino a qualche anno fa. Pareva, dal tono che si dava, di parlare con un incrocio tra Herbert Von Karajan e Gino Castaldo. Non era affatto così, perché nessuno è così. Del secondo argomento non aveva più voglia di parlare, anche se l’Inter e il Venezia sono sempre stati per lui dei grandi cavalli di battaglia. Sul terzo, occupandosene in maniera relativa per il giornale, c’era molto più trasporto. Gli scudetti della Reyer lo avevano reso euforico, tradendo la natura di entusiasta che non voleva apparisse a chi non faceva parte dei suoi affetti più intimi».

Il ricordo completo su UdineToday.it