Morto Luciano Favaro, pugile e sindacalista

È morto nelle ore scorse, all'età di 74 anni, Luciano Favaro. Era conosciuto a Mestre per il suo impegno nel mondo del lavoro e in quello della boxe. Si è spento al termine di una lunga malattia. «Uomo colto e di sport, testardo ma di gran cuore, sempre in prima fila nella vita, nel lavoro e nella boxe»: così lo ricorda la Union Boxe Mestre, di cui Favaro era presidente.

Tanti i messaggi di affetto arrivati nella giornata di domenica. Toccante quello di Michele Mognato, della segreteria nazionale di Articolo Uno: «Ciao Luciano, quante battaglie e lotte! Le nostre discussioni, i tuoi insegnamenti e le nostre ultime “ronde”. Avevamo preso anche strade politiche diverse eppoi ci siamo ritrovati in Articolo Uno. Hai speso la tua vita nel sindacato e nella politica per un mondo più giusto».

Mentre il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha scritto: «Con Luciano Favaro se ne va un grande uomo di sport, che si è sempre distinto per la passione rivolta al movimento dei giovani atleti, fondamentale per la loro educazione e crescita umana. Come presidente dell’Union Boxe di Mestre ha saputo essere un punto di riferimento per la pratica della “nobile arte” e le sue doti di leadership l’hanno contraddistinto anche nel mondo sindacale, dove ha dimostrato altruismo e attenzione verso gli ultimi, in ogni settore. A moglie, figlie, nipote e a tutta la famiglia arrivino le più sentite condoglianze della città di Venezia e mie personali».