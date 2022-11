Si è spento a 74 anni Luciano Gobbato

Si è spento la scorsa notte, a 74 anni, Luciano Gobbato. Già assessore alla Viabilità di Noale con l'amministrazione Celeghin, è stato anche consigliere comunale a Salzano. «È improvvisamente venuto a mancare il nostro caro amico Luciano. - ha scritto sui social il sindaco di Salzano, Luciano Betteto. In questo triste momento siamo vicini al dolore dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto».

Luciano era una persona molto apprezzata, a Noale così come a Salzano, a prescindere dalla propria fede politica. In queste ore, sono moltissime le persone che lo hanno incrociato, anche nel suo impegno a servizio della comunità, ad aver espresso un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa. «Luciano, ho sempre apprezzato la tua schiettezza e la tua genuinità. - ha scritto il presidente della Pro Loco, ed ex vicesindaco di Noale, Enrico Scotton - Non hai mai giocato su due fronti, perché eri sempre te stesso. Ti sei speso con passione per Noale, che amavi profondamente. L'ultima volta che ci siamo visti, eri sofferente, ma come sempre ottimista. Oggi piangiamo la tua improvvisa scomparsa con tanta tristezza nel cuore».

«Con le lacrime agli occhi, piango. Ciao Luciano, ciao amico mio, amico di tutti», poche parole, ma sentite, quelle dell'ex sindaco di Noale, Michele Celeghin. E ancora, l'assessore allo Sport e alla protezione civile della città dei Tempesta: «Nel nostro incedere dialoghiamo con moltissime persone di varia estrazione, - ha detto - poche ci rimangono nella memoria, lasciano un segno nel tempo. Luciano, diversamente, era l’amico, il compagnone con il quale avevi sempre il piacere di incontrarti, scambiare due battute, trascorrere piacevolmente il tempo. Ci mancherai nel tuo modo di essere, nel tuo impegno politico e amministrativo».