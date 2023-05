È morto Luigino Scapolan, per decenni centralinista dell'Ulss 4

È morto al termine di una lunga malattia Luigino Scapolan, per oltre 30 anni in servizio all'Ulss 4. Dipendente dell'azienda sanitaria dal 1991, inizialmente con un impiego presso l’unità di medicina all’ospedale di Jesolo, ha trascorso gran parte della propria vita professionale come centralinista, prima all’ospedale di Jesolo e poi in quello di San Donà di Piave, fino all’età della pensione.

Scapolan lascia la moglie Alida Rossetto, anche lei ex collaboratrice dell'azienda. «Tutti noi dell'azienda sanitaria lo ricordiamo come una "persona speciale" - spiega il direttore generale, Mauro Filippi -, sempre sorridente, sempre gentile e disponibile nel dispensare a tutti una parola di conforto, ma anche sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Era un collega che faceva gruppo ed amava tantissimo il suo lavoro». I funerali si svolgeranno mercoledì 31 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa di Eraclea.