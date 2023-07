Morto Marcello Saramin, storico commerciante di San Donà

È morto a 78 anni Marcello Saramin, storico commerciante del centro di San Donà di Piave. Originario di Jesolo, ex giocatore di rugby in serie A con la società sandonatese, aprì il negozio Saramin Sport, alle spalle del palazzo municipale. Attività poi proseguita con il figlio Matteo, nella sede di viale Libertà.

Marcello lascia la moglie Marilena e i figli Matteo e Silvia. I funerali saranno celebrati mercoledì, alle 16, in Duomo. «È con dolore - dice il presidente di Confcommercio, Angelo Faloppa - che abbiamo appeso della morte di Marcello, persona che ha dato molto alla città, prima come sportivo, tenendo alto il nome di San Donà vestendo la maglia del Rugby San Donà nella massima serie, quindi con il negozio di abbigliamento sportivo».

«Dallo spirito determinato - prosegue Falloppa -, in seno a Confcommercio, dov’è stato nel consiglio, è sempre stato prodigo di consigli e di giuste osservazioni per il bene della categoria e, in generale, del commercio del centro cittadino, e non solo. Alla famiglia, già toccata dal dolore un anno fa per la morte di Nicolò “Nicola” Boschi, fratello di Marilena, moglie di Marcello, vadano le più sincere condoglianze mie personali e di tutto il consiglio».