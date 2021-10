Massimo Boscolo non ce l'ha fatta: morto il 34enne agente della polizia locale

Ha lottato strenuamente, ma le lesioni riportate sono risultate troppo gravi: si è spento Massimo Boscolo, 34enne agente della polizia locale di Padova originario di Chioggia che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sabato scorso. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, e nonostante un lungo intervento chirurgico il suo cuore ha cessato di battere questa mattina.

L'incidente risale alle 10 di sabato. L'agente, in moto per un servizio di scorta per una gara ciclistica (per il team di Obiettivo 3, il progetto creato da Alex Zanardi per coinvolgere atleti disabili), è rimasto coinvolto in un sinistro andando a collidere violentemente contro un'auto. Da una prima ricorstruzione sembra che l'agente sia tornato indietro per recuperare i ciclisti rimasti attardati, lasciando in testa il suo collega. Durante la marcia, non è chiaro se in fase di sorpasso, si sarebbe verificato l'impatto con un auto, che avrebbe improvvisamente svoltato.

