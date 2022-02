Scomparsa di Maurizio Calligaro, camera ardente a Ca' Farsetti

«Un uomo per bene, onesto, generoso, che ha legato la sua intera vita lavorativa alla città e che, in tutti i suoi incarichi, ha saputo dimostrare di avere Venezia nel cuore». Il sindaco di Veneza Luigi Brugnaro si è unito al cordoglio di quanti hanno appreso dell'improvvisa scomparsa dell'ex dirigente Veritas, Maurizio Calligaro, ex capo di gabinetto del sindaco Cacciari ed ex direttore del Comune di Venezia che è morto oggi a 67 anni colpito da un infarto.

Il sindaco ha voluto esprimere il suo dolore ricordando Calligaro per il suo impegno costante e appassionato, ultimamente anche come coordinatore dei risarcimenti dei danni dell'acqua granda del 2019, e referente della protezione civile. Nato il 5 dicembre del 1954, veneziano, Maurizio Calligaro nel 1985 era entrato in Consiglio di quartiere di Cannaregio, nell’88 ne era diventato presidente e nel ’90 era stato eletto come consigliere comunale. Dall’88 al ’94 ha lavorato in Regione come segretario del gruppo dei Verdi. Nel ’94 è diventato capo di gabinetto del sindaco Massimo Cacciari e dal ‘97 anche direttore generale del Comune di Venezia fino al 2000. Con l’elezione di Paolo Costa era entrato in Amav rimanendo fino al 2005.

Per anni referente della protezione civile, dopo l'acqua granda del novembre 2019 aveva ricevuto dal sindaco Brugnaro l'incarco di coordinare il servizio di raccolta delle segnalazioni danni dei cittadini e la concessione dei contributi. Incarico che con grande generosità ha svolto in modo completamente gratuito. Sempre presente nelle emergenze che hanno colpito Venezia negli ultimi tre decenni, ha contribuito in forma determinante a organizzare la protezione civile e anche a ideare la rete antincendio della città di Venezia, opera che è stata progettata, realizzata e avviata al completamento dopo il grave incendio che distrusse la Fenice di Venezia.

«È una giornata triste. Maurizio era un uomo per bene, onesto, generoso, che ha legato la sua intera vita lavorativa alla città e che, in tutti i suoi incarichi, ha saputo dimostrare di avere Venezia nel cuore – dichiara il sindaco Brugnaro - A nome di tutta la città e mio personale arrivino alla moglie Gina, alla famiglia, ai parenti, agli amici, ai colleghi e alle tante persone che ne hanno apprezzato la pacatezza e la grande professionalità, le più sentite condoglianze. Ciao Maurizio. Il tuo impegno saprà essere esempio tangibile per le nuove generazioni. Oggi è un giorno di cordoglio ma troveremo presto l’occasione pubblica per ricordarti e omaggiarti a Venezia». Il sindaco ha messo a disposizione la sede di Ca'Farsetti per allestire la camera ardente per Maurizio Calligaro. «Aspettiamo di sapere dalla famiglia il giorno e l'ora che sarà stabilita di conseguenza alla data e all'orario del funerale».