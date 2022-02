È morto l'ex dirigente del Comune di Venezia, Maurizio Calligaro

Aveva appena compiuto 67 anni, a dicembre scorso. Urbanista, tecnico, esperto di questioni lagunari. Ex capo di gabinetto del sindaco Massimo Cacciari, ex responsabile della protezione civile ed ex dirigente Veritas. È morto Maurizio Calligaro. Si è spento a causa di un male dopo aver trascorso gli ultimi tempi ad occuparsi in prima linea dell'acqua granda di Venezia del novembre 2019, con la passione, la dedizione e l'impegno che hanno caratterizzato nella carriera di esperto ogni suo incarico.

«Ci conoscevamo dalle scuole superiori - ricorda il consigliere Gianfranco Bettin - Abbiamo fondato il partito dei Verdi veneziano e nazionale. Calligaro si era laureato in Urbanistica ed è stato un ambientalista, un esperto di laguna, un dirigente del Comune e un amico». «È un giorno triste - dice commosso l'ex consigliere comunale Maurizio Crovato - Ci ha lasciato una grande persona». Maurizio Calligaro era stato in prima linea anche sull'emergenza alluvione del settembre 2007 a Mestre, quando era stato nominato commissario straordinario il presidente dell'ordine degli ingegneri, Mariano Carraro. Lascia la moglie Gina, i parenti, i colleghi, quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

«Ho avuto la fortuna di conoscere Maurizio, Caigo per tutti, una persona straordinaria, un amministratore appassionato, un ambientalista innamorato di Venezia che ha fatto davvero tanto per la città», commenta il deputato Nicola Pellicani, mentre il Partito Democratico di Venezia, con la segretaria Monica Sambo, ricorda, ricordandone la passione politica e l’impegno professionale nel Comune di Venezia, «era una persona che sapeva ascoltare ed aiutare e che ha coinvolto nella sua esperienza politica anche tanti giovani. Un ambientalista, grande amante della natura e della montagna. Un punto di riferimento importante per la città. Sono moltissime le esperienze di Maurizio nel Comune di Venezia. È stato uno straordinario presidente del Consiglio di quartiere di Cannaregio, primo presidente dei Verdi e per anni consigliere comunale. Vogliamo ricordare, proprio per l’attuale situazione internazionale, il suo grande impegno pacifista, in particolar modo nella guerra in Bosnia ed Erzegovina. Venezia oggi perde una figura importantissima della storia politica della città».