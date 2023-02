Morto Maurizio Scaparro, regista e anima del moderno Carnevale di Venezia

È morto a 90 anni Maurizio Scaparro, grande personalità della cultura veneziana e del mondo del teatro. Indelebile il suo rapporto con la città lagunare: dal 1979 e il 1982 è stato direttore del settore teatro della Biennale, periodo in cui ha inventato il Carnevale del teatro di Venezia. Un regista e un intellettuale geniale, particolarmente attento alla dimensione educativa del teatro, in grado di creare un proprio stile attraverso un linguaggio contemporaneo, nonostante i suoi spettacoli fossero tratti da testi classici.

Profondo cordoglio dalla Biennale di Venezia, che definisce Scaparro uno dei maestri della regia del secondo novecento, oltre che visionario organizzatore di eventi «che hanno rappresentato un indimenticabile capitolo della storia della Biennale». Oltre all'esperienza della prima Biennale Teatro, è memorabile anche la sua seconda direzione, dal 2006 al 2009. Proprio lo scorso anno l'istituzione aveva omaggiato i 90 anni di Scaparro con la mostra “Il Carnevale squarcia la nebbia” - fotografie, video, manifesti, documenti, oggetti e articoli d’epoca, provenienti dall’Archivio storico - e con una giornata di testimonianze sulla sua opera. Roberto Cicutto, presidente della Biennale, lo ricorda così: «Agli inizi della mia carriera di produttore, ho seguito la realizzazione della versione televisiva e cinematografica del suo Don Chisciotte. Un’esperienza che, oltre ad essere anticipatrice della multimedialità, mi ha insegnato come il rispetto umano per i collaboratori e per gli artisti fosse per lui un elemento essenziale del processo creativo. Gliene sarò sempre grato».

«Un grande professionista ma per noi soprattutto un amico - aggiunge, a nome del Teatro Stabile del Veneto, il presidente Giampiero Beltotto - che è stato capace di portare arte dentro e fuori le mura del teatro, riempiendo di vita i campi di Venezia. Se ne va un visionario, un uomo di acume e talento». La figura di Scaparro è legato allo Stabile del Veneto da una lunga collaborazione iniziata nella stagione ’80-’81, quando il suo nome entra per la prima volta nel cartellone del Goldoni con la regia de Il revisore di Nicolaj Gogol. Da lì è nata una collaborazione che si è rinnovata stagione dopo stagione per più di 25 anni.

Scaparro è considerato l'ultimo grande personaggio di quel gruppo, di cui fu capostipite Strehler col Piccolo dei Milano, che, nel dopoguerra, fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia. Il suo nome per Venezia significa la nascita del Carnevale moderno, quello prima abbozzato alla fine degli anni ’70 e, poi, organizzato con un vero e proprio programma di eventi teatrali curati dalla Biennale dal 1980. «Ci lascia proprio nei giorni in cui la città celebra il Carnevale, quello spettacolo che proprio lui volle rendere una grande festa di piazza e un evento che potesse coinvolgere tutti - è il ricordo del sindaco Luigi Brugnaro - Un artista illuminato, un genio che ideò il teatro pubblico e la moderna regia».

Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela Spa, la società che organizza il Carnevale, aggiunge: «Con lui scompare una figura importante nella cultura della nostra città. Lo ricordo all’epoca dei primi anni ’80 quando vivevo la kermesse da semplice cittadino: la sua straordinaria intuizione di portare il teatro per strada diede un contributo straordinario alla partenza e alla costruzione del Carnevale moderno, creando fin da subito una manifestazione di cultura che ha poi sempre viaggiato su un livello di eccellenza oltre che diventare un veicolo di promozione fantastico per la città».

Per onorare la sua memoria stasera, venerdì 17 febbraio, verrà osservato un minuto di silenzio prima degli spettacoli sull’acqua in programma all’Arsenale mentre alle ore 22 il direttore artistico Checchetto ricorderà Scaparro dal palco prima dello spettacolo “I racconti di (quasi) mezzanotte” previsto in piazza San Marco e curato da Alberto Toso Fei.