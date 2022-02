Malore improvviso, muore a 42 anni Mauro Oddo. «Il suo ricordo è vivo in tutti noi»

Una morte inaccettabile, una scomparsa improvvisa e inspiegabile quella di Mauro Oddo, a 42 anni. Impiegato in una ditta di elettronica di Spinea, musicista, cantautore, appassionato di sport e attivo nel mondo del volontariato, è morto martedì sera nella casa di Spinea con cui viveva con la famiglia e i figli, suoi e della moglie Alessia, che aveva sposato un anno e mezzo fa. Accompagnatore dei giovanissimi under 15 della Fc Spinea è stato un papà presente, affettuoso, solare. Ma anche un musicista tecnicamente preparato, anima della cover band Blucobalto con tributi dei Negramaro fino al 2018, e successivamente con un nuovo progetto in cantiere, il "Neklive" con tributi al cantante Nek. La musica completava l'esistenza di Mauro Oddo, che aveva iniziato molti anni fa intrecciando relazioni e amicizie importanti nel mondo della musica di tutto il Triveneto.

Fra queste c'è stata quella con Marco Vyse, cantautore padovano dei Vinyle. «Io cantavo Piero Pelù e Litfiba, lui Negramaro e tra il 2013 e il 2015 abbiamo condiviso il progetto "La notte dei tributi" cantando assieme in concerti ed eventi. Ci frequentavamo molto in quel periodo, Mauro era cresciuto e aveva ottenuto risultati importanti». La Fc di Spinea sta attendendo l'autorizzazione della federazione per osservare un minuto di silenzio sabato, prima della partita dei giovanissimi in memoria di Mauro Oddo, con il segno del lutto. La vicinanza è stata espressa anche dal presidente Fc Spinea, Leonardo Cossu. «Ci sono delle persone che non dovrebbero mai volare in cielo, perché sono tanto buone e oneste. Una di queste era Mauro Oddo. Siamo davvero dispiaciuti per la triste circostanza, ci stringiamo tutti attorno alla moglie, ai figli, e partecipiamo al loro pianto». I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. Nell'epigrafe la famiglia ha chiesto: «Non fiori, ma offerte all’Associazione Famiglie e Abilità».