Morto il medico mestrino Michele Capuzzo, dirigeva l'Unità di Odontostomatologia dell'Ulss4

Tante le manifestazioni di affetto e cordoglio per la scomparsa del dottor Michele Capuzzo, direttore dell’Unità di Odontostomatologia all’Ulss4 originario di Mestre e di recente trasferito a Selvazzano Dentro, nel Padovano, dopo aver vissuto anche a Musile di Piave. Capuzzo è morto nella notte tra venerdì e sabato a 64 anni. A dare tra i primi la notizia della scomparsa anche l'azienda sanitaria Usl 4 che si è unita al dolore della famiglia. Specialista conosciuto e apprezzato, era stato assunto dall'Ulss 4 nel 2001 continuando a svolgere per oltre vent'anni ininterrottamente la sua professione all’Odontostomatologia dell’ospedale di San Donà di Piave, ottenendo già poco dopo l’arrivo, per meriti professionali, la direzione dell’unità.

Da tempo Michele Capuzzo soffriva di una malattia irreversibile, continuando, nonostante questo, a lavorare fino a quando gli è stato possibile. Pochi giorni fa è stato ricoverato all’Istituto Oncologico Veneto e nella notte si è dovuto arrendere alla malattia. «Sei stato un papà speciale - ha commentato il figlio del medico, Marco Capuzzo - Grazie di esserci sempre stato. Ora riposa in pace nella casa del Signore. Ci mancherai tanto ma ora sappiamo che hai smesso di soffrire. Ciao Roccia».

Il direttore generale dell'Usl 4 Mauro Filippi, a nome dell’azienda sanitaria, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. «Un medico instancabile, sempre disponibile, un professionista che avrebbe dato ancora moltissimo ai pazienti che ricorrevano alle sue cure. Lascerà un vuoto incolmabile in azienda». Condoglianze anche dall'ex dirigente dell'azienda sanitaria del Veneto orientale Carlo Bramezza. «Un grande medico e un insostituibile amico». La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.