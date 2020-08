Morto monsignor Angelo Centenaro: funerali il 2 settembre

Monsignor Angelo Giovanni Centenaro è morto nelle prime ore di oggi all’ospedale di Mestre, dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Nativo di Borbiago di Mira, aveva 89 anni e ne avrebbe compiuti 90 in ottobre. Era stato ordinato sacerdote diocesano il 27 giugno 1954 dall’allora patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli, oggi venerato come san Giovanni XXIII.

Vita

All’inizio del suo ministero sacerdotale fu vicario parrocchiale a San Luca (Venezia), Carpenedo (in due occasioni), Dese e Treporti. È stato, quindi, parroco a Santa Maria Goretti di Mestre, comunità che ha guidato, quasi ininterrottamente, dal 1960 al 1984; nel frattempo, tra l’altro, è stato anche vicario foraneo di Carpenedo (dal 1973 al 1980), assistente ecclesiastico dell’Azione cattolica veneziana (dal 1979 al 1987) e responsabile dell’ufficio diocesano per l’apostolato dei laici (dal 1980 al 1986).

Nel dicembre 1984 Centenaro viene chiamato dall’allora patriarca Marco Cè a diventare arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre, dove resterà per diciotto anni, fino al 2002; in questo periodo svolge anche il compito di vicario episcopale per la terraferma. In seguito, nel 2002, il patriarca Angelo Scola lo nomina per un quinquennio vicario episcopale per l’azione sociale e caritativa; nel 2007 diventa, infine, penitenziere patriarcale.

Funerali

I funerali di monsignor Centenaro si terranno mercoledì 2 settembre, alle ore 10.00, nel Duomo di San Lorenzo a Mestre e saranno presieduti dal patriarca Francesco Moraglia. La salma partirà dalla cappellina dell’adorazione perpetua della chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti (con entrata specifica dal lato sinistro all’esterno della chiesa), dove arriverà già nella serata di oggi e davanti alla quale sarà possibile sostare in preghiera in questi giorni.