Morto monsignor Valerio Comin

È morto ieri, domenica 10 dicembre, monsignor Valerio Comin. Si è spento all’ospedale civile di Venezia, dove era ricoverato da parecchi giorni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, a 93 anni. Storico segretario del patriarca Marco Cè, aveva 93 anni e a giugno aveva raggiunto il 70esimo di sacerdozio. Per tantissimi anni (oltre 35) è stato la persona più vicina, come primo collaboratore, al patriarca Cè sia negli anni di responsabilità diretta della diocesi veneziana sia nel tempo vissuto da vescovo emerito.

Nato a Venezia nel 1930 e originario della parrocchia di Sant'Eufemia (Giudecca), monsignor Comin avrebbe compiuto 94 anni a febbraio; ordinato sacerdote nel giugno 1953 alla Salute dall’allora patriarca Roncalli, aveva da poco raggiunto e superato il 70esimo anniversario di sacerdozio. Nei primi anni fu vicario parrocchiale in alcune comunità del centro storico di Venezia (San Nicolò dei Mendicoli, San Canciano e Santi Apostoli) e collaborò poi anche con le parrocchie di San Giacomo dall’Orio e San Felice. Per un prolungato e intenso periodo (1961-1979) seguì prima come vice e poi come assistente ecclesiastico la Gioventù dell’Azione Cattolica.

Quando nel 1979 arrivò a Venezia il patriarca Marco Cè, monsignor Valerio Comin ne divenne subito il segretario e il cerimoniere. Doveva essere inizialmente un incarico di breve tempo ma, in realtà, proseguì molto a lungo, non solo fino al 2002 quando il cardinale Cè terminò il suo servizio di guida della diocesi di Venezia ma anche in seguito quando, insieme, si trasferirono nella casa a fianco della chiesa di San Barnaba (Dorsoduro) dove il patriarca emerito ha vissuto, seguito sempre da don Valerio, fino alla sua morte avvenuta nel 2014. Monsignor Comin, inoltre, per quasi vent’anni (dal 2002 al 2022) - in pratica, finché ha potuto - ha seguito e guidato l’Opera diocesana esercizi e ritiri spirituali ed è stato anche, nello stesso periodo, il direttore spirituale della Casa diocesana di spiritualità Santa Maria Assunta di Cavallino. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre alle 15.30 nella basilica di San Marco a Venezia e saranno presieduti dal patriarca Francesco Moraglia.